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“Полный позор Германии”. Полянский о записи разговора немецких офицеров

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"Полный позор Германии". Полянский о записи разговора немецких офицеров

Берлин опозорился и потерял лицо после публикации записи разговора высокопоставленных немецких военных, которые обсуждали подготовку атаки на Крымский мост, считает первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. «”Это полный позор и потеря лица для Германии, открывающей свои новые стороны: лживую, злую, агрессивную, реваншистскую и русофобскую. Это уже не та страна, с которой мы подписывали дружественные договоры в 1990-е и 2000-е годы”, – написал он на своей странице в соцсети Х.

По мнению Полянского, в данном случае аналогия с 1930-ми неизбежна.

Главный редактор медиагруппы “Россия сегодня” и RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, обсуждавших возможность атаки на Крымский мост немецкими крылатыми ракетами Taurus.

Запись размещена в Telegram-канале журналиста. Также опубликована расшифровка беседы.

Ранее в эфире радио Sputnik утечку прокомментировал эксперт Богдан Безпалько.

Взято отсюда.

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