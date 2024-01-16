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Польские перевозчики разблокировали пункт пропуска на границе с Украиной

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Польские перевозчики разблокировали пункт пропуска на границе с Украиной

Польские перевозчики разблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной, сообщила Государственная таможенная служба Украины.«”Сегодня польские забастовщики разблокировали пункт пропуска “Корчева – Краковец”. По состоянию на этот час с польской стороны в очереди на въезд в Украину собралось около 300 грузовиков. Оформление и пропуск через границу легковых автомобилей и автобусов осуществляется в обычном режиме. Просьба к водителям и перевозчикам учитывать эту информацию при планировании международных перевозок. Счастливый всем дороги!” – говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее во вторник министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак сообщил, что польские перевозчики решили приостановить блокаду трех погранпереходов с Украиной до 1 марта на время переговоров с властями.

Радио Sputnik также писало, что страны ЕС требуют у ЕК вернуть пошлины на сельхозпродукцию из Украины.

Взято отсюда.

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