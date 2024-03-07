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“Попали бы”. Медведев отреагировал на взрыв в Одессе у кортежа Зеленского

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"Попали бы". Медведев отреагировал на взрыв в Одессе у кортежа Зеленского

Если бы перед российскими войсками стояла цель попасть по кортежу Владимира Зеленского, они бы это сделали, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что взрыв в Одессе произошел в 500 метрах от кортежа Владимира Зеленского и премьера Греции Кириакоса Мицотакиса.«

"Вот всем все очевидно. И то, что никакого удара по кортежу в Одессе не было. И то, что была бы цель поставлена – попали бы. <…> Но вот досадно все равно как-то. Жаль, что точно запулили в заранее спланированное место", – написал Медведев в Telegram-канале.

Зампред Совбеза РФ отметил, что судьбу Зеленского решил счастливый случай.«”Nullum malum sine aliquo bono (Нет худа без добра, – ред.)!” – заключил зампред Совбеза.

Радио Sputnik писало, как делегация из Греции прокомментировала обстановку в Одессе.

Взято отсюда.

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