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“Пора положить этому конец”. В США заговорили о смене курса по Украине

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"Пора положить этому конец". В США заговорили о смене курса по Украине

Соединенным Штатам пора прекращать оказывать военную помощь Украине и запустить мирный процесс для завершения конфликта, считает подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.«”Мы не можем согласовать даже собственный бюджет, а вы предлагаете отправлять деньги на постоянной основе другой стране, когда это не приведет к желаемому результату. <…> Они должны сказать, что это не сработает и что пришло время сделать что-то другое. Мы должны попытаться со всем смирением <…> начать переговоры для мирного урегулирования, пора положить этому конец”, – приводит РИА Новости слова американского военного.

На своем YouTube-канале Daniel Davis/ Deep Dive подполковник выразил мнение, что для Украины нет такой перспективы, которая позволила бы ей избежать провала. Вашингтону следует прекратить выбрасывать деньги впустую, потому что ВСУ не удастся одолеть российские войска.«”Увольте генералов сейчас, пока не стало слишком поздно. <…> Я даже не могу вам передать насколько плохи их советы, и насколько они противоречат реальной военной картине дел”, – сказал Дэвис.

Радио Sputnik писало, что ВСУ потеряли самых опытных солдат.

Взято отсюда.

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