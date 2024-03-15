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Порезал лицо ножом. В Барнауле задержали напавшего на таксиста пассажира

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Водитель увернулся и остался жив

14 марта 2024, 10:49498Написать комментарий

Порезал лицо ножом. В Барнауле задержали напавшего на таксиста пассажира

В краевой столице задержали мужчину, которого подозревают в том, что он ударил ножом таксиста, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По версии следствия, 4 марта житель региона вызвал такси до Ребрихи, но по пути передумал и сменил адрес. 28-летний водитель потребовал рассчитаться. В ответ на это пассажир достал нож и поцарапал ему лицо. Таксист смог выбить холодное оружие из рук нападавшего и вызвал полицию.

— Пассажир попытался нанести удар ножом таксисту в область шеи, но тот увернулся и получил ранения лица, губ, носа, пальцев рук клинком, — добавляют в пресс-службе прокуратуры края.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 49-летнего жителя Ребрихинского района задержали.

В начале марта в Барнауле на другого таксиста так же напал с ножом пассажир. Якобы водитель отказался подождать на точке. За это клиент ударил его клинком десять раз.

Таксист скончался на месте от потери крови. Уголовное дело возбудили по статье об убийстве.

Корреспонденту NGS22.RU удалось связаться с женой погибшего Олесей. Она рассказала, что нападавший — рецидивист, освободившийся по УДО. Другие подробности дела — в этом материале.

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Если вы знаете подробности происшествия, свяжитесь с нами по номеру +7 912 222-00-14. или напишите в телеграм-бот по ссылке.

Взято Источник
15.03.2024

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