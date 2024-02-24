“Порядка 200 пленных уже вывели”. МО РФ сообщило о ходе зачистки в Авдеевке

Оставшиеся в Авдеевке ВСУшники массово сдаются в плен во время зачистки, уже взято порядка 200 украинских военных, сообщили в Минобороны РФ.
Ранее глава оборонного ведомства Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск “Центр” в зоне СВО.
Офицеры доложили министру обороны о массовой сдаче в плен украинских военнослужащих в Авдеевке. «
"Мы порядка 200 пленных уже вывели после зачистки, и по поступающей информации, в ближайшие дни планируем еще около сотни пленных выковырять", – сказал командующий группировкой Андрей Мордвичев.
Шойгу, в свою очередь, напомнил о необходимости гуманно относиться к пленным украинским военным. «
"Вы слышали, что сказал верховный главнокомандующий: гуманно, как это было всегда", – подчеркнул глава Минобороны РФ.
Радио Sputnik накануне рассказало, как бойцы ВС РФ ушли на багги от летящего на них украинского дрона в Авдеевке.
Взято отсюда.