реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Поселок в ДНР подвергся массированной атаке украинских беспилотников

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Поселок в ДНР подвергся массированной атаке украинских беспилотников

Поселок Гольмовский в ДНР подвергся массированной атаке дронов ВСУ, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.«”Массированной атаке дронов вооруженных формирований Украины подвергается поселок Гольмовский (Никитовский район Горловки)”, – написал он в Telegram-канале.

О последствиях не сообщается.

Со своей стороны, представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), проинформировало, что в 11:10 мск по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки было выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров.

Ранее радио Sputnik сообщало, что средства ПВО отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на Ростовскую область.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
На Алтайский край надвигаются мокрый снег с дождем, метели и порывистый ветер

На Алтайский край надвигаются мокрый снег с дождем, метели…

Снег. Ветер. Погода Фото: unsplash.com Жителям региона напоминают, что из-за…

Гуру маркетинга приедет в Барнаул, чтобы раскрыть все секреты работы

Гуру маркетинга приедет в Барнаул, чтобы раскрыть все секреты…

Горожане смогут посетить тренинг со скидкой две тысячи рублей Игорь…

Украинская ДРГ пыталась прорваться в Курскую область

Украинская ДРГ пыталась прорваться в Курскую область

Утром регион также атаковали беспилотники 12 марта 2024, 15:3372Написать комментарий…

Памела Андерсон попала в объектив папарацци без макияжа и вызвала споры в сети

Памела Андерсон попала в объектив папарацци без макияжа и…

Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон попала в…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp