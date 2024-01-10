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“Пощекотать нервы”. Захарова о нарушениях, выявленных в Минобороны Украины

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"Пощекотать нервы". Захарова о нарушениях, выявленных в Минобороны Украины

Озвученный главой Минобороны Украины масштаб коррупции в ВСУ несопоставим с реальным положением дел, заявила в эфире своей авторской программы на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее глава Минобороны Украины Рустем Умеров сообщил, что внутренний аудит ведомства выявил “ранее совершенные нарушения” на сумму, превышающую 10 миллиардов гривен (262 миллиона долларов). «”Это все, что за многие годы Министерство обороны Украины содеяло? О чем мы говорим?! Это просто пощекотать нервы. Просто показать Зеленскому его место и всем тем, кто находится в исполнительских рядах, что они абсолютно несамостоятельные акторы, не являются самостоятельными фигурами и должны всегда это помнить. Продемонстрировать на таком микропримере, кто в доме хозяин”, – сказала Мария Захарова.

По мнению дипломата, озвученная цифра несопоставима с реальными масштабами коррупции на Украине, причем с участием западных спонсоров. «”На протяжении многих лет десятки миллиардов долларов и евро текли в украинский бюджет, обходя этот самый украинский бюджет. Вот такой оксюморон, вот такая удивительная формула Зеленского, а до этого Порошенко. Когда вся эта помощь иногда вообще не касалась бюджета Украины. Буквально проходя по проводкам через украинские счета и банки, возвращалась в западные страны и оседала на счетах тех же банков, которые все это и выделяли. Очень часть так было тоже. На протяжении многих лет! Поэтому это несопоставимо с озвученной суммой”, – заключила официальный представитель МИД РФ.

Эфир авторской программы слушайте здесь.Мария ЗахароваТайная встреча по Украине и разоблачение режима Зеленского08:04

Взято отсюда.

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