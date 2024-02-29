Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Текстовая трансляция

ОглавлениеПрезидент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собраниюСначала новыеСначала старые14:21Президент России Владимир Путин завершил оглашение послания Федеральному собранию. 14:20Благодарю граждан России за солидарность и надежность… Верю в наши победы, успехи, в будущее России. 14:20Выполнение наших планов прямо зависит от военнослужащих и добровольцев, которые сражаются на фронте. Жертвуют собой ради нас, ради Отчизны. Низкий вам поклон, ребята. 14:19Программа, которую я озвучил, носит фундаментальный характер. Для осуществления поставленных задач у нас есть и ресурсы, и возможности. 14:18Считаю необходимым готовить уже сейчас не только бюджет на трехлетку. Нам надо формировать шестилетний перспективный финансовый план развития страны. Естественно, жизнь будет вносить (в него) перспективы. 14:18Главный результат наших программ измеряется не тоннами, километрами и суммами потраченных денег. Главное – это оценка людей. 14:17До конца года все национальные проекты, о которых я сегодня говорил, должны быть утверждены. 14:15Ветераны и участники СВО смогут в приоритетном порядке получить образование и гражданскую специальность в наших ведущих вузах. 14:14В дальнейшем расширим такие кадровые программы. 14:14Это должны быть люди, которые проявили свои лучшие качества, показали, что могут вести за собой товарищей. 14:13С завтрашнего дня ветераны СВО, а также солдаты и офицеры, которые сражаются в действующих частях, смогут подать заявления для участия в специальной кадровой программе, назовем ее “Время героев”.14:12Подлинная элита – те, кто служит России. Труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди. 14:10На дальневосточной верфи “Звезда” строится “Лидер”. 14:09Обеспечим круглогодичную навигацию на Севморпути. <…> Наращивать арктический флот. 14:08Увеличим пропускную способность дорог на южном направлении. Пропускная способность восточного полигона железных дорог возрастет с 173 до 210 млн тонн в год. 14:07Очереди на пограничных пунктах пропуска. Каждый водитель грузовой фуры нередко ждет на границе часами. Типовое время досмотра грузового транспорта на границе не должно превышать 10 минут. Современные технологии позволяют это сделать. 14:06Высокоскоростная магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом пройдет через Тверь и Великий Новгород <…> Продолжится масштабная модернизация центрального транспортного узла… Необходимо модернизировать сеть внутренних водных путей. За счет этого обеспечить дополнительные экономические эффекты. Современная инфраструктура прямо работает на рост капитализации всех активов страны. 14:04Перед правительством стоит задача за шесть лет провести модернизацию не менее 75 аэропортов. Направим на эти цели не менее 250 млрд рублей. Предстоит обновить и воздушный парк наших авиакомпаний за счет отечественных самолетов. 14:03Более доступными должны стать авиаперелеты.14:03Особый акцент сделаем на развитии региональных дорог.



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