“Последний гвоздь”: ровно девять лет назад Обама “разорвал в клочья” Россию

Западные страны в 2014 году начали вводить санкции против России, намереваясь разорвать ее экономику “в клочья” – а теперь они говорят о том, что изолировать такую страну невозможно, на это обратил внимание председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас.

Представители стран Евросоюза приступили к обсуждению нового пакета санкций против России, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что новый, 13-й пакет собираются принять к 24 февраля, в него должны войти дополнительные торговые ограничения и меры против якобы обхода Россией ранее введенных санкций.«”Нас, по планам Запада, должен был уничтожить еще первый пакет. Если не первый, то второй – а третий просто должен был забить последний гвоздь в крышку гроба российской экономики. А сейчас они планируют уже тринадцатый (пакет)… Президент (США Барак) Обама, выступая в конгрессе (20 января 2015 года, – ред.), сказал, что “экономика России разорвана в клочья” – это было преподнесено как результат действия тех самых первых пакетов. И посмотрите, что они сегодня говорят о российской экономике, о ее устойчивости, об устойчивости банковской системы. О том, насколько все-таки Россия оказалась включена в мировую экономику – что невозможно изолировать государство, имеющую такую огромную сухопутную границу и столь разветвленные экономические связи со всеми континентами на Земле”, – сказал сенатор в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Программу Андрея Клишаса слушайте здесь. Сенатор Клишас. Да, тот самыйКонцепция внешней политики РФ, агрессивная сущность НАТО и контротступ ВСУ17:04Сенатор Клишас. Да, тот самыйОчередной пакет санкций, ответ Лондону и требования правозащитников ФРГ17:33

Взято отсюда.