Посол Антонов предупредил об угрозе прямого столкновения РФ с НАТО

Возможный ввод войск западных стран на Украину создаст риск вооруженного столкновения России и НАТО, считает посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.«”Теперь уже речь идет и об участии солдат армий НАТО в боевых действиях (на Украине, – ред.). Подобный сценарий не может реализовываться без одобрения Вашингтоном. По существу, мы стоим перед опасностью прямого столкновения вооруженных сил России и Североатлантического альянса на востоке Европы”, – цитирует Антонова РИА Новости.

Посол также прокомментировал высказывания представителей администрации США, обвинивших Россию в попытке рассорить участников НАТО путем публикации записи переговоров немецких офицеров о возможности нанесения ударов по Крымскому мосту.«”Местные власти в очередной раз пытаются манипулировать общественным мнением. Говоря о факте “утечки” содержания беседы военнослужащих бундесвера, сводят все к обвинениям нас в неких “гибридных” и хакерских атаках. Тем самым уводят дискуссию от главного. А именно – того факта, что США и их сателлиты по Североатлантическому альянсу все глубже погружаются в трясину “украинского проекта”. Буднично обсуждают варианты тератаки на гражданскую инфраструктуру на суверенной территории Российской Федерации”, – сказал глава дипмиссии.

Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина о наличии у России достаточных сил и средств для отражения агрессии государств – участников блока.«”Уверен, что фермеров в Америке, Европе и в России, прежде всего, волнует спокойная жизнь и возможность возделывать землю без страха за завтрашний день. Однако к их чаяниям равнодушны здешние “ястребы”, которые подталкивают планету к третьей мировой войне”, – отметил Антонов.

Радио Sputnik также рассказало, что может предпринять НАТО, чтобы спровоцировать войну с Россией.

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