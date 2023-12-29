У Запада нет никакого “вундерваффе”, способного кардинально изменить ситуацию в конфликте на Украине, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.«”Как показал ход боевых действий, никакого “вундерваффе” (чудо-оружие (с нем.), – ред.), способного кардинально изменить ситуацию на поле боя, будь то тяжелые танки, системы ПВО, РСЗО или гаубицы, у Запада не существует”, – сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Нечаев подчеркнул, что армия и оборонная промышленность России быстро адаптируются к новым вызовам и всегда находят эффективный ответ.«”Верят ли германские политики в победу Украины? Уверен, что таковых все меньше и меньше. Но покинуть парадигму “смены эпох” и нанесения России “стратегического поражения” им пока не под силу”, – добавил дипломат.

Радио Sputnik писало, что Запад пытается отползти от Украины, “не привлекая внимания”.

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