В 2022 году бывший тогда британским премьером Борис Джонсон помешал дипломатическому урегулированию украинского конфликта по указанию США, считает посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.«”Он (Джонсон, – ред.) заблокировал усилия по достижению мира, конечно, по благословению из Вашингтона, потому что он не может этого сделать самостоятельно. Он туда прибыл, и документ, который уже был парафирован главой украинской делегации (Давидом) Арахамией, был выброшен в мусор, и Украина начала сражаться. Это последствия того, что было сделано премьер-министром Соединенного Королевства”, – цитирует Келина РИА Новости.

В ноябре 2022 года лидер фракции “Слуга народа” в Верховной раде Давид Арахамия признался, что после возвращения украинской делегации с переговоров с Россией в Стамбуле Джонсон прибыл в Киев и сказал: “Мы вообще не будем с ними ничего подписывать, и давайте будем просто воевать”. После этого Украина не согласилась на прекращение огня.

Радио Sputnik также рассказало, как глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отношение США к диалогу по Украине.

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