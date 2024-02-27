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Посол РФ в ФРГ призвал готовиться к любому сценарию по поставкам Taurus ВСУ

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Посол РФ в ФРГ призвал готовиться к любому сценарию по поставкам Taurus ВСУ

Несмотря на сдержанную позицию Берлина, Москва должна быть готова к любому сценарию в вопросе передачи дальнобойных ракет Taurus Украине, считает российский посол в ФРГ Сергей Нечаев.

На прошлой неделе бундестаг проголосовал за проект резолюции с призывом поставить на Украину дальнобойное оружие для поражения стратегических объектов в российском тылу. Однако в принятом документе крылатые ракеты Taurus не упомянуты.«

"Решение по поставкам принимает не бундестаг, а правительство. Позиция канцлера ФРГ (Олафа Шольца, – ред.) по Taurus пока сдержанная. Тем не менее нам надо быть готовыми к любому развитию", – сказал Нечаев РИА Новости.

Посол призвал не переоценивать факт отсутствия прямого упоминания крылатых ракет в тексте резолюции. Нечаев напомнил, что Германия начинала с поставок защитных касок для ВСУ, а теперь поставляет широкий набор вооружения: от гаубиц до систем ПВО.

Однако он полагает, что российская промышленность может справиться с любой западной “вундерваффе”.«”Так будет и впредь, не сомневаюсь”, – заключил Нечаев.

Радио Sputnik сообщало, что Германия отказалась передать ракеты Taurus Украине.

Взято отсюда.

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