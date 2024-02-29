Посольство РФ направило ноту МИД Латвии из-за заявления главы Минюста

Российское посольство в Латвии направило ноту в МИД страны ноту в связи с заявлением министра юстиции этой прибалтийской страны о возможном уголовном наказании граждан России за участие в выборах российского президента.

Накануне министр юстиции Латвии Инеса Либиня-Эгнере заявила, что участие в голосовании на выборах президента РФ в российском посольстве в стране приравняют к поддержке конфликта на Украине. В Латвии за это предусмотрена уголовная ответственность, отметила министр, признав, что препятствовать гражданам РФ проголосовать на выборах Латвия не может.«”Посольство направило в латвийское внешнеполитическое ведомство ноту с требованием пресечь практику запугивания россиян, гарантировать безопасность российских граждан не только на избирательных участках, но и не допустить их уголовного преследования по политическим мотивам”, – говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.

Выборы главы государства пройдут с 15 по 17 марта. ЦИК России создал 276 избирательных участков за пределами страны для грядущих президентских выборов. На территории Латвии голосование будет проходить на двух участках, в посольстве России и его консульском отделе.

Радио Sputnik также писало, как в МИД РФ ответили на угрозы Риги в адрес россиян.

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