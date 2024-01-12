Девушка рассказала, как ей удалось переехать в Будапешт, несмотря на закрытые границы и ограничения

20-летняя Ольга Светлова долгое время жила в Москве, была студенткой столичного университета. Девушка всегда мечтала учиться за границей. Она даже после окончания школы пыталась сдать международные экзамены IELTS.

Но в марте 2022 года на Россию наложили санкции и многие системы оценки знаний были отменены, посольства, где можно было бы получить визу — закрывались, курс рубля падал. Тогда казалось, что попасть за границу, говорить на английском и изучать что-то новое — стало практически невозможно.

Публикуем колонку 20-летней студентки, которая рассказала о плюсах и минусах релокации, а также о том, сколько стоит жить одной в Венгрии.

«Между мной и мечтой встала политика»

Я бы не сказала, что моя история имеет какую-то отправную точку. Всё происходило органично, естественно и не совсем осознанно. Мне с детства прививали ценность образования. Старшая сестра выигрывала разные стипендии и училась в нескольких странах. Обучение за границей никогда не казалось мне чем-то заоблачным, потому что я, как и большая часть моей семьи, была «достигатором». Мне нравилось учиться, принимать участие в конференциях, заниматься музыкой и спортом.

До 18 лет я всего лишь делала небольшие шаги навстречу тому, что в итоге помогло мне выиграть грант правительства Венгрии. Несколько лет назад я ходила к репетитору, который видел во мне больший потенциал, чем я сама. На каждом занятии у нас был безумный энергетический обмен: мы быстро искали стипендии, готовились к международному экзамену, спонтанно писали письма в зарубежные университеты. И всё это сопровождалось слезами от усталости и безграничной любовью к английскому языку и образованию. В 11 классе я подала заявку на программу Stipendium Hungaricum.

До ЕГЭ оставалось буквально пару месяцев, я была совершенно не готова и решила рискнуть еще раз и подать заявку на румынский грант. Тогда я хотела учиться в Трансильвании по программе American Studies, но не выиграла стипендию по политическим причинам (после начала СВО из России ушел IELTS, поэтому многие студенты не смогли поступить в заграничные вузы. — Прим. ред.). В общем, между мной и мечтой встала политика.

Две неудачных попытки подкосили меня: мне больше не хотелось учиться и прикладывать усилия. Только благодаря давлению со стороны родителей я сдала ЕГЭ и поступила в столичный университет на педагога по английскому языку и методиста.

Я смогла восстановить моральные силы и забыть про то поражение, спокойно училась, повышала квалификацию, проходила практику в школе. Stipendium Hungaricum снова появился в моей жизни спустя полтора года: на корпоративную почту прислали письмо, что открылся период подачи заявок на программу. Тогда я уже училась в Москве и делала успехи. Мне было нечего терять, и я решила, что дам этой истории последний шанс. За три месяца я собрала все необходимые документы и без каких-либо ожиданий подала заявку.

Еще через несколько месяцев я узнала, что выиграла грант правительства Венгрии, который покрывает все расходы: обучение, проживание, страховка. Вся история со Stipendium Hungaricum стала большим и важным уроком: всё приходит тогда, когда наступает нужное время. Гораздо проще достичь успеха, если ты легок на подъем и делаешь шаги навстречу мечтам с открытой душой и искренней любовью к своему делу.

«Обучение за границей — вызов»

Путь поступления в Будапешт начался с подачи заявки на стипендиальную программу. Нужно было собрать громадное количество документов: мотивационное письмо, письмо-представление от ректора, резюме, аттестат, достижения в разных областях, сертификат, подтверждающий уровень владения английским языком.

Это хоть и бесплатно, но очень утомительно. Каждый день моя стопка бумажек пополнялась. После этого Минобрнауки России номинировало меня на стипендию. Оно дало одобрение и выдвинуло мою кандидатуру на получение гранта.

Представители принимающего университета (в моем случае это Университет имени Лоранда Этвёша) также просмотрели мою заявку и пригласили меня на собеседование. В совокупности я прошла два собеседования, на которых мне задавали вопросы про мою мотивацию и специализацию. Еще через какое-то время я получила окончательный результат: обе страны дали свое согласие, а это значит, что я выиграла правительственный грант. После этого начался процесс подачи заявления на визу: еще больше бумажек и нервов.

Билеты на самолет я оплачивала самостоятельно, грант не покрывает эти расходы. Еще один «подводный камень» данной программы: стипендия покрывает большую часть затрат, но этого всё равно недостаточно. Без финансовой подушки безопасности обучение за границей по данной программе просто невозможно.

Обучение за границей — это вызов, который дает возможность увидеть свои слабые стороны и хорошо поработать над ними. Для себя я решила, что цель моего путешествия — это профессиональный и личный жизненный опыт. Я всегда стараюсь не ради конкретных людей или высокой зарплаты, а ради того, чтобы стать мудрее и научиться в полной мере пользоваться тем, что мне предлагает жизнь.

За пару месяцев в Венгрии я поняла, что мне хочется быть более гибкой и не бояться принимать решения. Я хожу на свидания, знакомлюсь с новыми людьми, устраиваю вечеринки, изучаю города. И я действительно допускаю, что в моей жизни может появиться человек, который заставит меня передумать и изменить собственный маршрут. Вернусь или не вернусь — не знаю, но получать педагогическое образование точно продолжу.

Моя мечта состояла в том, чтобы оказывать влияние на людей и создавать более здоровое, умное, инклюзивное общество. Именно поэтому я выбрала профессию учителя. Мне нравится работать с детьми и понимать, что я могу сформировать их представление о чем-либо и направить в нужное русло, как однажды это сделали мои преподаватели.

«Постоянно экономила деньги»

Учеба за границей — это не цель, а средство, с помощью которого я хочу предложить что-то этому миру. Я решила учиться в Венгрии, потому что ELTE (Eötvös Loránd University) считается одним из лучших университетов в Европе. К тому же, в Будапеште живет моя родная сестра, которая помогает мне и не дает скучать.

Совмещать учебу в двух университетах достаточно сложно, но я воспринимаю это как челлендж и очередное испытание на прочность. У меня много домашних заданий и проектов. Поначалу было трудно справляться, потому что думаешь на русском, учишь английский на английском, практикуешь турецкий (это мое хобби), а потом возвращаешься домой и снова делаешь задания на русском.

В России мой быт был постоянным. Этакая неприятная стабильность. Я знала, чем буду заниматься ближайшую неделю, и это было невыносимо скучно. Я тратила много времени на то, чтобы организовать свой досуг и с удовольствием провести время. Еще я постоянно экономила деньги. Я не позволяла покупать себе хорошую косметику или те продукты, которые мне действительно нравятся. В Будапеште я научилась любить себя.

Чаще всего я просыпаюсь рано утром, еду в университет и провожу там 3–4 часа, а потом возвращаюсь домой и работаю. Эти три вещи стабильны, но между ними или на выходных всегда происходит что-то интересное: путешествие в другой город, экскурсия по Будапешту, свидание, шопинг, тренировки по теннису. И это только малая часть. Каждая неделя получается разной, и это приносит мне много радости.

Например, на этой неделе я еду в Хевиз с парнем из Тиндера и его семьей, еще через пару дней я лечу в Португалию, а на зиму уже запланировано путешествие в Рим. В Венгрии я в любую минуту могу сорваться на spontaneous activity, и это именно то, что я называю гибкостью и свободой.

Мне сложно подсчитать собственные расходы, но у меня была подушка безопасности суммой 600 000 рублей. Это, разумеется, не только на базовые потребности, но и на «красивую жизнь»: путешествия, шопинг, качественные продукты и встречи с друзьями.

При этом я скучаю абсолютно по всему. Первый месяц в Будапеште был неразрывно связан с моей тоской по дому. Мне не хватает наших людей, дворов, вкусной еды, музыки, погоды. Когда я жила в Москве, мне казалось, что я не знаю, чем можно было бы себя занять. Мне было скучно. Сейчас же я понимаю, как много всего я еще не видела и не слышала. По приезде очень хочется поесть маминой еды (да, я уже составляю меню) и устроить большое путешествие по России.

«Русские против русских»

Русские в Будапеште сталкиваются с небольшими препятствиями. Например, банковскую карту можно оформить только в одном банке. Остальные отказывают из-за санкций. К тому же, русофобия в Венгрии определенно есть. Но не со стороны местных, а со стороны русских ребят, которые также приехали учиться и работать.

Две самые дикие вещи для меня: все продуктовые магазины закрываются в восемь вечера, а на большинство лекарств (даже самых простых вроде каплей от насморка) тебе обязательно нужен рецепт от врача. Еще в Венгрии не особо часто помогают незнакомым женщинам донести сумки, придерживают двери или уступают места в общественном транспорте.

С самыми главными вещами вроде денег, страховки и визы проблем не было. В основном проблемы возникают из-за того, что приходится подстраиваться под обстоятельства. Например, в том районе, где я живу, есть только дорогие продуктовые магазины. В них невозможно купить сигареты: курящие люди ходят в отдельный магазин. Пачка сигарет стоит минимум пять евро, поэтому в Будапеште очень легко завязать.

Сейчас я встречаюсь с венгром. У него классное чувство юмора и очень добрая семья. Я особо не чувствую, что у нас есть какой-то конфликт культур. Разве что в Европе на свиданиях мужчины практически никогда не платят за женщину. И цветы здесь дарят только в исключительных случаях.

Я посетила не так много городов в Венгрии. Первым путешествием внутри страны была поездка в Тихань. Это маленький город на берегу озера Балатон. Очень живописное место, в которое венгры приезжают, чтобы отдохнуть от повседневных забот. Вторая поездка была в Сентендре. Внешне он, конечно, отличался от русских провинциальных городов, но концепт был тот же: есть центральная улица, ярмарка и парочка баров.

Мой грант действителен до февраля. То есть, в феврале я уже должна быть в России и продолжать обучение в московском вузе. Но допускаю, что что-то может измениться, я не против остаться, если у меня появится партнер или перспектива карьерного роста. Планы на «поственгерскую» жизнь самые обыкновенные — учиться, работать, развиваться, путешествовать, радоваться жизни и заботиться о себе лучше.

Думаю, что постэмиграционная депрессия настигла меня в первый месяц в Будапеште. Я очень часто плакала, мне было одиноко. Друзья-иностранцы говорили, что со временем это проходит, и они были правы. Сейчас я чувствую себя в Венгрии комфортно, хоть всё же и скучаю по России.

Ранее мы публиковали рассказ студентки из России, которая поступила в голландский университет и переехала в Нидерланды. За три года жизни там девушка успела найти и потерять друзей, столкнуться с шутками голландцев о Путине, поругаться с местными врачами и устроиться на работу.

Также переехавшая в Индию россиянка рассказала нам несколько историй о своих ярких буднях и объяснила, к чему нужно быть готовым, если уезжаешь из России в далекую восточную страну.

Взято Источник

12.01.2024