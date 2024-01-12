Российские войска стали самыми закаленными в мире, а ВСУ уже потерпели стратегическое поражение, считает экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.«

"Русские постоянно совершенствуются. У России самые хорошо обученные, самые закаленные в боях вооруженные силы в современном мире, и нет ничего, что хотя бы отдаленно напоминало бы то, что представляют собой русские", – цитирует Риттера РИА Новости.

В интервью журналисту Дэнни Хайфону он высказал мнение, что российские войска фактически уже разбили ВСУ.«”Украинцы потерпели стратегическое поражение. Сейчас Россия начинает настойчиво наступать”, – заключил эксперт.

Ранее радио Sputnik писало, что немецкий историк Йорг Баберовски объяснил, почему Украине не победить Россию.

Взято отсюда.