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Постпред РФ при ОЗХО: Киев использует против военных РФ токсичные химикаты

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Постпред РФ при ОЗХО: Киев использует против военных РФ токсичные химикаты

Киевский режим использует против военнослужащих ВС РФ полученные от западных стран токсичные химикаты, заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин.

В Гааге с 5 по 8 марта проходит 105-я сессия исполнительного совета ОЗХО.«

"Киевский режим использует против российских военнослужащих и официальных лиц широкий спектр токсичных химикатов – от удобрений, пестицидов, дефолиантов, едких чистящих средств и лакокрасочной продукции до биотоксинов и химикатов, включенных в списки Приложения по химикатам к КЗХО. Поставки токсичных химикатов осуществляются западными кураторами Киева, в частности США", – цитирует Тарабрина РИА Новости.

Он отметил, что расследование случаев применения украинской стороной химикатов проводится в соответствии с Конвенцией о запрещении химоружия (КЗХО).

использованием полевых и стационарных лабораторий, позволяющих достоверно Для установления типа химвеществ и страны-производителя используются полевые и стационарные лаборатории, добавил Тарабрин.

Углубленный анализ проб проводят специалисты химико-аналитической лаборатории 27-го Научного центра войск радиационной, химической и биологической защиты Министерства обороны РФ, которая также является назначенной лабораторией ОЗХО, подчеркнул постпред России при международной организации.

Дипломат напомнил, что в конце прошлого года был предотвращен теракт с применением произведенного в США аналога BZ, входящего в Список 2 КЗХО.

Химикаты, происхождение которых связано с Эдвуджским арсеналом армии США, планировалось использовать для проведения террористических атак на российских военнослужащих, представителей органов власти, а также политических и общественных деятелей.

В конце февраля радио Sputnik сообщало, что сотрудники ФСБ предотвратили в Запорожской области теракт с применением химоружия.

Взято отсюда.

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