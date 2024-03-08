Киевский режим использует против военнослужащих ВС РФ полученные от западных стран токсичные химикаты, заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин.

В Гааге с 5 по 8 марта проходит 105-я сессия исполнительного совета ОЗХО.«

"Киевский режим использует против российских военнослужащих и официальных лиц широкий спектр токсичных химикатов – от удобрений, пестицидов, дефолиантов, едких чистящих средств и лакокрасочной продукции до биотоксинов и химикатов, включенных в списки Приложения по химикатам к КЗХО. Поставки токсичных химикатов осуществляются западными кураторами Киева, в частности США", – цитирует Тарабрина РИА Новости.

Он отметил, что расследование случаев применения украинской стороной химикатов проводится в соответствии с Конвенцией о запрещении химоружия (КЗХО).

использованием полевых и стационарных лабораторий, позволяющих достоверно Для установления типа химвеществ и страны-производителя используются полевые и стационарные лаборатории, добавил Тарабрин.

Углубленный анализ проб проводят специалисты химико-аналитической лаборатории 27-го Научного центра войск радиационной, химической и биологической защиты Министерства обороны РФ, которая также является назначенной лабораторией ОЗХО, подчеркнул постпред России при международной организации.

Дипломат напомнил, что в конце прошлого года был предотвращен теракт с применением произведенного в США аналога BZ, входящего в Список 2 КЗХО.

Химикаты, происхождение которых связано с Эдвуджским арсеналом армии США, планировалось использовать для проведения террористических атак на российских военнослужащих, представителей органов власти, а также политических и общественных деятелей.

В конце февраля радио Sputnik сообщало, что сотрудники ФСБ предотвратили в Запорожской области теракт с применением химоружия.

Взято отсюда.