Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид приняла сторону Украины и не стала осуждать удары ВСУ по мирному населению Белгорода, заявило постоянное представительство России при организации.«

"Мальта продолжает курс предшественников на односторонние и предвзятые оценки ситуации на Украине. Генеральный секретарь ОБСЕ откровенно приняла сторону преступного киевского режима, ни словом не осудив варварские ракетные атаки Белгорода, повлекшие гибель десятков мирных граждан, включая детей", – говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как отметили в представительстве РФ, своим поступком председательствующая в ОБСЕ Мальта и секретариат организации продолжают курс на разрушение ее платформы, “попирая ее мандаты”.

Украинские военные обстреляли Белгородскую область 30 декабря. По последним официальным данным, в результате удара погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали.

Как сообщили в Минобороны РФ, удар был произведен ракетами “Ольха” и реактивными снарядами РСЗО Vampire, большую часть из которых удалось сбить средствами противовоздушной обороны.

Накануне Белгород вновь подвергся атаке со стороны ВСУ. За день украинские силы выпустили по городу и Белгородской области 17 ракет “Ольха”, все они были сбиты российскими средствами ПВО. В результате удара погиб мужчина, еще пять человек пострадали.

Радио Sputnik также сообщало, что система ПВО сбила 12 ракет над Белгородской областью.

Взято отсюда.