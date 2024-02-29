“Потом будут рыдать”. В Сети обсуждают предупреждение Путина Западу

Пользователи социальной сети X оценили заявление президента России Владимира Путина о том, что у Москвы есть оружие, способное поражать цели на территории стран Запада, говорится в материале РИА Новости.«

"Он не похож на того, кто шутит в такие моменты", – приводит информагентство один из комментариев.

“На Западе сами сначала зовут Россию на войну, а потом будут рыдать”, – написал интернет-пользователь.«”Если драка неизбежна – бей первым”, – добавил другой подписчик.

“А когда Россия и Китай объединят свои силы, США можно будет пожелать спокойной ночи”, – высказался еще один участник обсуждения.«”Путин – это человек, который в одиночку борется со злом в этом мире, а также с нацизмом на Украине”, – отметили в комментариях.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин назвал уникальные особенности ракетного комплекса “Сармат”.

Взято отсюда.