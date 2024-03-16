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“Потом просто притворится”. Макгрегор объяснил риторику Макрона по Украине

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"Потом просто притворится". Макгрегор объяснил риторику Макрона по Украине

Резкие заявления президента Франции Эммануэля Макрона в адрес России – его попытка удержаться у власти, такого мнения придерживается бывший советник главы Пентагона, полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор.«

"Все это блеф. Он направлен на то, чтобы помочь ему внутри страны, но это не сработает. У него низкий рейтинг. Он долго не задержится на посту президента", – сказал отставной офицер в интервью Youtube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

По мнению Макгрегора, на самом деле Макрон наряду с другими западными лидерами готовится к тому, чтобы “бросить” Украину.

Чтобы дистанцироваться от конфликта и не запятнать репутацию, продолжил эксперт, французский лидер делает дерзкие выпады в адрес России, надеясь впоследствии обвинить НАТО в бездействии.«”Он, как и все лидеры-глобалисты в Западной Европе, ведет нас всех в ад на Украине. Они видят, что мы (США, – ред.) пытаемся выйти из этого конфликта, он тоже пытается, но легко у него это не получится. Он делает прямо противоположное в надежде на то, что станет единственным, кто выступает с какими-то значимыми заявлениями. Потом он просто притворится, что НАТО и его союзники предали его”, – поделился мнением отставной офицер.

Радио Sputnik также писало, что Макрон думает по поводу принадлежности Крыма.

Взято отсюда.

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