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Прекрасно осознают. СМИ узнали, почему военнослужащие ВСУ боятся Сырского

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Прекрасно осознают. СМИ узнали, почему военнослужащие ВСУ боятся Сырского

Украинские военнослужащие испытывают страх, понимая, что во главе армии находится генерал-полковник Александр Сырский, который “готов бросать людей в мясорубку”, пишет аналитик InfoBRICS Драго Боснич.«

"Совершенно очевидно, что украинский народ прекрасно осознает масштабы резни, в которую его втянула НАТО. Особенно это касается солдат, именно поэтому они так боятся, что ими командует Сырский", – сказано в публикации.

По словам Боснича, украинские военнослужащие помнят, как Сырский отправлял людей на “мясные штурмы” в районе Дебальцево и Артемовска, после чего получил прозвище “Мясник”, при этом даже не добившись победы в этих сражениях.«”Даже в случае победы сил киевского режима столь высокие потери были бы неоправданными. Однако тот факт, что он проиграл, еще больше расстраивает солдат. В свою очередь это сказывается и на и без того низком боевом духе войск”, – отметил аналитик.

Другая серьезная проблема для ВСУ заключается в том, что подобный подход приводит к быстрой ликвидации наиболее мотивированных военнослужащих, на смену которым придут необученные призывники с низким моральных духом, добавил Боснич.

Радио Sputnik также рассказало, что Сырский признал сложное положение подразделений ВСУ на восточном фронте.

Взято отсюда.

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