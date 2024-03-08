Премьер Чехии рассказал о ходе сбора средств на снаряды для ВСУ

Союзникам Украины удалось собрать часть денег, необходимых для закупки снарядов за пределами ЕС, сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала.«”Я благодарю все страны, которые уже присоединились к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины. На данный момент нам удалось собрать достаточно денег, чтобы купить первую партию из 300 тысяч артиллерийских снарядов. Однако наша цель – отправить гораздо больше!” – написал Фиала в соцсети X.

По его словам, на этом работа Чехии на заканчивается – Прага продолжает искать партнеров, чтобы и дальше поддерживать Украину.

Зимой власти Чехии в связи с неспособностью ЕС поставить на Украину к марту обещанный миллион снарядов предложили закупить недостающие в третьих странах, где, по оценке Праги, доступны 450 тысяч боеприпасов.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Чехия за миллионы евро купила у Греции снаряды для передачи Украине.

Взято отсюда.