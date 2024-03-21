“Преодолевая брезгливость”. Холмогоров о получившем Оскар украинском фильме

Получившая “Оскар” в категории “Лучший документальный фильм” кинолента “20 дней в Мариуполе” украинского кинодеятеля Мстислава Чернова состоит из украденных у российских документалистов кадров – украинские пропагандисты украли свидетельства преступлений ВСУ и исказили суть, отметил публицист, член Союза писателей России Егор Холмогоров.«”Когда вот этот украинский пропагандистский фильм “20 дней в Мариуполе” получил “Оскар”, какое-то количество людей преодолели брезгливость и его посмотрели. И обнаружили, что он весь состоит из плагиата у наших русских донбасских документалистов. Скажем, кадр с висящей на дереве детской курткой – это кадр из фильма “Игрушки”, который как раз про детей Донбасса, которые гибнут от украинской артиллерии. А теперь уже гибнут дети и в Белгороде. То есть фактически украинские пропагандисты украли свидетельство преступлений ВСУ и перевернули всё на сторону своей пропаганды. <…> Они украли кадр со страданиями наших детей”, – сказал Холмогоров в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Это касается не только этого фильма, продолжил публицист.«”Точно так же они крали кадры у наших военкоров, снятые с дронов, из их фильмов и один к одному вставляли в свои фильмы. То есть не смогли снять сами – украли все у русских. Это общая характеристика всего, что происходит с этой самой украинской незалежной культурой, она вся оказывается краденной у русских. <…> Абсолютно всё – краденое”, – подчеркнул Егор Холмогоров.

Программу Егора Холмогорова слушайте здесь.Холмогорская резьбаЕгор Холмогоров. Восстановление армии, “новая дипломатия”, политика и спорт11:04Холмогорская резьбаОлимпиада и политика, искусство и дебоширыс11:33

Взято отсюда.