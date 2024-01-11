Президент Эстонии высказался по поводу ударов Украины по территории РФ

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что не должно быть ограничений на удары ВСУ западным оружием по территории России. «”Оказывая нашу поддержку, мы не можем предотвратить уничтожение объектов на территории (России, – ред.) для того, чтобы замедлить продвижение российских войск”, – сказал он в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

Украина пытается получить от западных спонсоров дальнобойные ракеты для нанесения ударов вглубь России. Однако Запад не спешит удовлетворять требование киевского режима. В частности, это касается нежелания Германии обсуждать передачу ВСУ ракет Taurus.

Ранее радио Sputnik писало, что лидер партии ХДС Фридрих Мерц призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца передать Киеву ракеты Taurus.

Взято отсюда.