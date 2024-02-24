Президент Швейцарии оценила вероятность нападения на страну

Швейцария не ожидает прямого нападения в ближайшие шесть месяцев, однако вероятность этого выросла за последние два года, заявила президент страны Виола Амхерд в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung.

Она отметила, что не ожидала однажды стать свидетельницей конфликта в Европе. И хотя Швейцария не граничит с зоной боевых действий, стране необходимо быть готовой к противостоянию угрозам, подчеркнула президент Швейцарии. «

"Мы не ожидаем, что Швейцария подвергнется нападению в течение ближайших шести месяцев. Но нам нужно адаптироваться к новому спектру угроз", – сказала Амхерд в интервью.

При этом она выразила мнение, что за последние два года вероятность того, что Швейцария подвергнется нападению, стала выше. Сейчас швейцарская армия пытается восполнить все “пробелы” в обороне, заключила Амхерд.

Радио Sputnik сообщало, сколько мирных планов по Украине насчитали в Швейцарии.

Взято отсюда.