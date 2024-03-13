реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

При атаке БПЛА на нефтезавод в Рязани есть пострадавшие, начался пожар

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

При атаке БПЛА на нефтезавод в Рязани есть пострадавшие, начался пожар

В Рязани вспыхнул пожар на территории нефтеперерабатывающего завода после атаки украинского дрона, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.«”Рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА. В результате удара началось возгорание. По предварительной информации, есть пострадавшие. Нахожусь на месте происшествия, работают все оперативные службы”, – написал Малков в Telegram-канале.

По предварительной информации, при ударе дрона ВСУ пострадали два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Орле ликвидированы последствия атаки БПЛА на нефтебазу.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
В Москве состоялась премьера фильма «Позывной «Пассажир»»

В Москве состоялась премьера фильма «Позывной «Пассажир»»

Его впервые представили на выставке «Россия» 11 марта 2024, 15:46274Написать…

Тушили 20 человек. В страшном пожаре на Алтае погибла семья (фото)

Тушили 20 человек. В страшном пожаре на Алтае погибла…

Причины возгорания пока неизвестны 10 марта 2024, 12:31779Написать комментарий В…

Что-то на богатом: где в Барнауле продают макароны по 600 и конфеты по 4000 рублей и кто их покупает?

Что-то на богатом: где в Барнауле продают макароны по…

Репортаж NGS22.RU из магазинов «Бахетле» и «Лэнд» 11 марта 2024,…

В чём обвиняют главу барнаульского «Горэлектротранса» Петряшина — изучаем дело

В чём обвиняют главу барнаульского «Горэлектротранса» Петряшина — изучаем…

Он находится под домашним арестом 11 марта 2024, 12:13605Написать комментарий…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp