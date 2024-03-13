При атаке БПЛА на нефтезавод в Рязани есть пострадавшие, начался пожар

В Рязани вспыхнул пожар на территории нефтеперерабатывающего завода после атаки украинского дрона, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.«”Рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА. В результате удара началось возгорание. По предварительной информации, есть пострадавшие. Нахожусь на месте происшествия, работают все оперативные службы”, – написал Малков в Telegram-канале.

По предварительной информации, при ударе дрона ВСУ пострадали два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Орле ликвидированы последствия атаки БПЛА на нефтебазу.

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