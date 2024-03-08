реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

При атаке дронов-камикадзе ВСУ на село под Белгородом есть погибшие

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

При атаке дронов-камикадзе ВСУ на село под Белгородом есть погибшие

Два человека погибли в результате атаки трех дронов-камикадзе ВСУ на село Рождественка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он добавил, что тяжелое ранение также получил местный житель.«

"… Бригада скорой помощи выехала на место, как только будет позволять оперативная обстановка, пострадавшего доставят в медицинское учреждение", – написал в Telegram-канале Гладков.

Губернатор отметил, что повреждения также получили экскаватор и манипулятор.

Радио Sputnik сообщало, что объявленная в пятницу утром ракетная опасность в Белгороде и окрестностях продлилась больше двух часов.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Барнаульцы рассказали, сколько денег им нужно для счастья

Барнаульцы рассказали, сколько денег им нужно для счастья

Самое дорогое счастье у жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока. Источник…

Мария Захарова поздравила женщин с 8 Марта и показала свою новую песню

Мария Захарова поздравила женщин с 8 Марта и показала…

Исполнила композицию Любовь Успенская Тюльпаны / Фото: pxhere.com/ru/photo/1358975 Представитель МИД…

Новосибирский хирург сделал фото сердца, возможно, вырезанного из плоти

Новосибирский хирург сделал фото сердца, возможно, вырезанного из плоти

Такой способ поздравления его подписчицы не оценили Фотографии, опубликованные в…

Девять лыжниц пострадали во время гонки в метель в Сочи

Девять лыжниц пострадали во время гонки в метель в…

Девушки на трассе стали падать друг на друга Соревнования в…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp