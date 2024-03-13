При обстрелах ВСУ Белгородской области погиб участник самообороны

Участник территориальной самообороны погиб в результате обстрелов ВСУ территории Белгородской области во вторник, еще 10 жителей получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.«”На территории населенных пунктов Белгородской области противника нет. Десять мирных жителей получили ранения, шестеро из них находятся в больницах. Вся необходимая медицинская помощь им оказывается. Сегодня погиб участник нашей территориальной самообороны. Это один из тех людей, которыми мы гордимся”, – написал в Telegram-канале глава региона.

Гладков уточнил, что это второй участник территориальной самообороны, погибший за последние два года.

Губернатор отметил, что сейчас нет возможности провести провести подомовой обход. «”Эти работы продолжаются… Во многом мы уже смогли сформировать навык, который позволит нам в ближайшее время все восстановить”, – добавил Гладков.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что во вторник над территорией Белгородской области силы ПВО перехватили и уничтожили восемь беспилотников.

Также, по данным оборонного ведомства, около 07:30 мск средства противовоздушной обороны сбили в небе над регионом восемь реактивных снарядов РСЗО “Вампир” и ракету “Точка-У”.

По данным главы региона, в этот же день три человека были ранены при обстреле украинскими подразделениями города Шебекино, еще два человека пострадали в результате атака на Белгородский район. Охранник сельхозпредприятия получил ранения при обстреле ВСУ территории Грайворонского округа.

Во вторник днем радио Sputnik также писало об увеличении числа пострадавших при атаке беспилотника ВСУ на здание мэрии Белгорода.

Взято отсюда.