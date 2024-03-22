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При обстреле Белгородской области погибла женщина

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При обстреле Белгородской области погибла женщина

При утреннем обстреле Белгородской области украинскими боевиками погибла женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.«”К сожалению, опять не доброе утро у нас. Опять обстрел. К большому горю, один человек погиб. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибшей женщины. Есть раненые”, – написал он в Telegram.

По предварительным данным, в результате обстрела были повреждены здания трех учреждений здравоохранения и жилые дома, добавил Вячеслав Гладков.

Ранее радио Sputnik сообщало о задержании россиянина, подозреваемого в подготовке терактов под Белгородом.

Взято отсюда.

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