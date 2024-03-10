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“Придите в себя”. В Польше встревожены заявлением властей об Украине

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"Придите в себя". В Польше встревожены заявлением властей об Украине

Заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о возможной отправке войск на Украину безответственно и не отвечает интересам республики, считает польский публицист и обозреватель Лукаш Важеха.«

"На конференции также прозвучали крайне безответственные слова о реализации "творчески продуманной и асимметричной эскалации". За этим бредом скрывается просто провокационное поведение, не отвечающее интересам Польши", – написал он в своей соцсети Х.

Важеха отметил, что заявление Сикорского крайне опрометчиво, напомнив, что Франция территориально находится гораздо дальше от России, чем Польша.«

"Не петуху (президенту Франции Эммануэлю) Макрону придется защищать собственные границы в случае чрезвычайной ситуации, а нам. Придите в себя", – призвал публицист.

Накануне глава МИД Польши Сикорский заявил, что отправку военных из западных стран в Киев нельзя считать немыслимой.

Радио Sputnik ранее сообщило, что Макрон скорректировал заявление об отправке военных на Украину.

Взято отсюда.

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