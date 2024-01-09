Примет ли ЕС план Венгрии по поводу Украины? Мнение эксперта

Венгрия снимет вето на выделение Евросоюзом денег Украине при условии ежегодного пересмотра финансирования, пишет Politico со ссылкой на дипломатические источники.

“Будапешт дал понять, что может снять свое вето на помощь ЕС Украине при условии, что финансирование будет ежегодно рассматриваться заново… На практике это дало бы возможность (премьер-министру Венгрии Виктору) Орбану каждый год блокировать финансирование ЕС для Украины или получать уступки от Брюсселя за отказ от вето”, – сказано в публикации.

Ранее Венгрия заблокировала увеличение бюджета ЕС на 2024–2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву.

В эфире радио Sputnik эксперт-международник, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский высказал мнение, что ни для ЕС, ни для Киева нет большой разницы: будет ли эта сумма выделена сразу на четыре года или разбита на четыре годовых транша.«”Речь идет о ежегодном выделении 12 с половиной миллиардов в течение четырех лет, большой разницы нет… Эти суммы достаточно условны, они могут варьироваться, на чем, собственно, Орбан и настаивает, предлагая сумму пересматривать каждый год. Но она ведь может быть пересмотрена и в сторону увеличения. Так что принципиальной разницы я не вижу: финансировать все равно планируют, никто не собирается это прекращать”, – сказал эксперт.

Помощь, выделяемая Евросоюзом Киеву, по большей части оседает в ведущих странах ЕС, это одна из причин их настойчивости в данном вопросе, продолжил он.«”Почему еще этот вопрос для европейцев важен: деньги в основном не доходят до Украины, они тратятся на то, что производится в Европе, а часть денег идет на рефинансирование долга (Украины). Соответственно, европейцы – разные страны в разной степени – сами заинтересованы в выделении этих средств, так что они, конечно, будут выделяться. Другое дело, что я с трудом представляю себе Украину как таковую через четыре года. Соответственно, такой долгосрочный план финансирования Украины является уж очень амбициозным”, – добавил Дмитрий Офицеров-Бельский.

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