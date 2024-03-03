“Пришло время диалога”. В Турции надеются на перемирие РФ и Украины

Турция надеется на скорое достижение перемирия между Россией и Украиной, поскольку обе стороны достигли максимума в том, чего могли достичь военным путем, завил глава МИД республики Хакан Фидан.«”Что касается Украины, мы считаем, что обе стороны достигли пределов того, чего они могут добиться военным путем. Мы думаем, что пришло время начать диалог о прекращении огня”, – цитирует его агентство Reuters.

Фидан подчеркнул, что вопросы статуса освобожденных территорий и прекращение огня должны обсуждаться отдельно.«

"Это должно прекратиться. Чтобы остановить это (конфликт, – ред.), нужен какой-то диалог, и все должны привыкнуть к этой мысли", – заключил турецкий министр.

Радио Sputnik рассказало, какой совет, касающийся мирных переговоров, дали Украине в МИД Венгрии.

Взято отсюда.