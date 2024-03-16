Киеву следует задуматься над переговорами с Москвой, пока на Украине окончательно не наступил крах, считает обозреватель Коннор Эколс.«”Вопрос, с которым столкнулись западные лидеры, прост: вы готовы сделать ставку на неожиданное изменение ситуации на поле боя, даже если это грозит крахом украинской армии и, следовательно, Украины как государства? Если нет, то тогда, вероятно, пришло время начать настаивать на переговорах, пока сложившаяся плохая ситуация не стала еще хуже”, – пишет он в статье для издания Responsible Statecraft.

Эколс подчеркнул, что с учетом существующих на Украине политических и военных проблем победа ВСУ невозможна. Обозреватель обратил внимание на нехватку у украинских подразделений вооружения, ошибки в тактике и военной стратегии, задержку с получением американской помощи, а также разрастающийся политический кризис внутри страны.

Кроме того, добавил он, Россия производит больше снарядов, чем страны НАТО могут передать Украине, что дает Москве существенное преимущество. По этой причине эксперт согласился с мнением папы римского Франциска, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость поднять белый флаг.«”Все это помогает понять, почему, особенно за пределами США и Европы, комментарии папы римского звучат ближе к реальности, чем многие разглагольствования, доносящиеся из европейских столиц”, – заключил обозреватель.

Ранее радио Sputnik писало, что Швейцария призвала опираться на общие черты мирных планов по Украине.

Взято отсюда.