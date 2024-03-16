реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

“Пришло время”. В США дали совет Киеву, пока на Украине не наступил крах

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

"Пришло время". В США дали совет Киеву, пока на Украине не наступил крах

Киеву следует задуматься над переговорами с Москвой, пока на Украине окончательно не наступил крах, считает обозреватель Коннор Эколс.«”Вопрос, с которым столкнулись западные лидеры, прост: вы готовы сделать ставку на неожиданное изменение ситуации на поле боя, даже если это грозит крахом украинской армии и, следовательно, Украины как государства? Если нет, то тогда, вероятно, пришло время начать настаивать на переговорах, пока сложившаяся плохая ситуация не стала еще хуже”, – пишет он в статье для издания Responsible Statecraft.

Эколс подчеркнул, что с учетом существующих на Украине политических и военных проблем победа ВСУ невозможна. Обозреватель обратил внимание на нехватку у украинских подразделений вооружения, ошибки в тактике и военной стратегии, задержку с получением американской помощи, а также разрастающийся политический кризис внутри страны.

Кроме того, добавил он, Россия производит больше снарядов, чем страны НАТО могут передать Украине, что дает Москве существенное преимущество. По этой причине эксперт согласился с мнением папы римского Франциска, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость поднять белый флаг.«”Все это помогает понять, почему, особенно за пределами США и Европы, комментарии папы римского звучат ближе к реальности, чем многие разглагольствования, доносящиеся из европейских столиц”, – заключил обозреватель.

Ранее радио Sputnik писало, что Швейцария призвала опираться на общие черты мирных планов по Украине.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Самый большой в мире самовар и блинчики. Как проходит фестиваль «Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае

Самый большой в мире самовар и блинчики. Как проходит…

Сегодня, 16 марта, в селе Новотырышкино проходит фестиваль «Сибирская Масленица…

Пляски и радость. Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы». Фото и видео

Пляски и радость. Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».…

Ранее altapress.ru показывал, как проходит фестиваль «Сибирская Масленица — 2024»…

Явка на выборах президента России достигла 38 процентов

Явка на выборах президента России достигла 38 процентов

Урна с бюллетенями для голосования во время выборов президента России…

ФСБ показала видео задержания подозреваемого в попытке теракта на Транссибе

ФСБ показала видео задержания подозреваемого в попытке теракта на…

ФСБ России показала видео задержания в Свердловской области гражданина РФ,…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp