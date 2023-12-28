Юристы считают, что для начала нужно переработать саму систему службы судебных приставов

В ближайшее время у приставов может появиться намного больше полномочий. Начиная с 2024 года сотрудникам ФССП могут разрешить отслеживать геолокацию должников по телефону, входить в квартиры и дома, самостоятельно вести следствие. Разбираемся, какие изменения предложили ввести в работу приставов и чем это грозит.

Как сейчас работают судебные приставы

Сегодня порядок действий приставов такой: сначала в силу вступает судебное решение по должнику, затем сотрудники ФССП отправляют постановление и дают пять дней на то, чтобы человек добровольно вернул все долги.

Через пять дней приставы начинают поиск имущества должника. Для этого они обращаются за информацией к различным структурам, рассказал нам юрист Андрей Конышев.

— Пристав имеет право истребовать информацию у уполномоченных органов, например в кадастровой палате, МВД и т. д., — заявил Андрей Конышев. — А те в свою очередь обязаны предоставлять судебному приставу полную информацию по его запросу.

Через ведомства сотрудники ФССП узнают, где человек работает и каким имуществом владеет. Проще всего взыскать долги с того, кто работает «в белую» и владеет собственностью. В таком случае приставы могут взыскать до 50% от его дохода, а на имущество наложить арест, и в случае чего — явиться с полицией домой к должнику и оценить имущество.

А вот если должник работает «в серую» и не живет по прописке или же скрывается намеренно, то у сотрудников ФССП могут возникнуть трудности с розыском человека. Чтобы облегчить поиски, приставам могут разрешить искать людей по геолокации.

Поиск по геолокации

Сегодня право определять местонахождение человека по геолокации телефона есть только у сотрудников силовых структур, заявил Андрей Конышев.

— В текущей реальности у приставов нет полномочий на отслеживание должника по геолокации, такие полномочия имеются только у сотрудников МВД и ФСБ, — объяснил нам Андрей Конышев.

Юрист подчеркнул, что сейчас искать человека по геолокации телефона можно только в случае возбуждения уголовного дела, или если у правоохранителей есть признаки для его возбуждения. Если же человек не совершил и не подозревается в уголовном преступлении, то такой поиск — нарушение неприкосновенности частной жизни.

Но в будущем приставам также хотят дать возможность отслеживать должников и их детей по геолокации телефонов. Об этом заявил директор департамента государственной политики в сфере принудительного исполнения Минюста России Владимир Ведерников.

Представитель Минюста считает, что такая мера позволит повысить эффективность исполнительного производства. Вычислять людей по геолокации будут, например, если родитель незаконно скрывает ребенка, несмотря на постановление суда. В таком случае приставы смогут определить, где находятся должник и ребенок, по местонахождению их телефона.

Неизвестно, в каких именно случаях за должниками будут следить по местоположению их телефонов. В пресс-службе ФССП нам не смогли ответить на этот вопрос.

Единое долговое досье

Еще одним серьезным изменением в работе ФССП станет введение единого долгового досье. По словам Владимира Ведерникова, на смену исполнительным листам придет единый реестр, в котором будут публиковаться записи требований на основании решений судов и иных уполномоченных органов.

— Это некое облачное хранилище данных о должниках. Мы считаем, что это повысит эффективность идентификации должников и поиска их имущества, — заявил Владимир Ведерников.

Представитель Минюста назвал переход на реестровую модель «революцией в исполнительном производстве». По его словам, такой подход подразумевает отказ от бумажных и электронных исполнительных документов — теперь следить за делом должник и взыскатель смогут прямо на «Госуслугах».

Единый государственный реестр облегчит работу и сотрудникам ФССП — приставы смогут брать из него всю значимую информацию.

— Принудительное исполнение будет осуществляться на основе юридически значимой информации, получаемой из единого государственного реестра записей требований, содержащихся в судебных актах, актах иных органов и должностных лиц, — добавил Владимир Ведерников.

Что еще предложили изменить

Поиск по геолокации и единый реестр — не единственное нововведение в работе сотрудников ФССП. Владимир Ведерников озвучил несколько других нововведений, которые планируют ввести в работу судебных приставов.

Все изменения будут перечислены в Концепции развития системы принудительного исполнения РФ до 2030 года, которую совместно разрабатывают Минюст и ФССП. Уже скоро работа будет завершена, отметил Владимир Ведерников.

По мнению Андрея Конышева, нововведения разработаны не в интересах должников.

— Похоже, что у судебных приставов теперь круг полномочий расширяется именно в интересах взыскателя и кредиторов по исполнительному производству, — отмечает Андрей Конышев.

По мнению юриста компании «Бенефактум» Дениса Валдеева, одна из главных проблем предлагаемых изменений в том, что вносить их будут несколько лет.

— Новая концепция предполагает внесение постепенных изменений в срок с 2024 до 2030 года — то есть, по сути, все изменения, а их не так много, полностью будут реализованы через 7 лет. Уверен, что этот срок нельзя считать адекватным с позиции постоянного изменения общественных отношений, обновления институтов жизни общества, в том числе правовых, — заявил Денис Валдеев, — за такой длительный срок можно и нужно в принципе обновить подход к принудительному исполнению и комплексно переработать саму систему службы судебных приставов. Это было бы эффективнее.

Также юрист усомнился в самих изменениях — по его словам, кардинально работу приставов новые правила не поменяют.

— У службы судебных приставов и на сегодняшний день достаточно рычагов для принятия мер по принудительному исполнению. Конечно, предоставление дополнительных полномочий, вероятно, ускорит ряд процедур, предоставит дополнительные варианты для воздействия на отдельных должников, но, к сожалению, не сильно решит общий вопрос эффективности системы, — считает Денис Валдеев.

По мнению юриста, гораздо эффективнее было бы начать бороться с текучкой кадров в ФССП, увеличить количество сотрудников в отделениях для снижения нагрузки и ускорить процессы обмена данными с профильными ведомствами.

— У каждого отдельно взятого пристава, особенно в крупных городах, огромный объем исполнительных производств, в связи с чем сильно страдает оперативность принятия тех или иных мер и, как следствие, — эффективность всего принудительного исполнения, — заключил Денис Валдеев.

Взято Источник

28.12.2023