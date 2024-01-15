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“Призрачные хлопоты”. Вышинский о намерении Зеленского выступить в Давосе

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"Призрачные хлопоты". Вышинский о намерении Зеленского выступить в Давосе

Владимир Зеленский планирует выступить на ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе, чтобы попытаться сохранить внимание к своей персоне и к Украине, однако шансы на это невелики, считает главный редактор радио Sputnik, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Кирилл Вышинский.«”Зеленскому просто необходимо вернуться в мировую повестку, у него нет другого шанса, способа выжить в силу того, что экономика страны, по сути, не может содержать то количество людей, которые в ней живут. Если мне память не изменяет, то бюджет, утвержденный на 2024 год, предполагает порядка 50% дефицита. То есть вторую половину нужно где-то найти. Соответственно, для Зеленского возвращение в мировую повестку – это вопрос выживания, потому что нужно кормить бюджетников, пенсионеров и так далее. Главный тезис “на войну заработаем сами – прокормите все наше население” становится у Зеленского в последнее время флагманским. Удастся ли ему это – большой вопрос. Последнее его турне по странам Прибалтики, в Литву, где он произносил эти слова, выглядело как истерическая попытка хоть где-то об этом сказать. Теперь попытается через Давос к этому вернуться, но мне кажется, что это призрачные хлопоты”, – сказал Кирилл Вышинский.

Сам форум в Давосе не является площадкой для выработки серьезных решений, подчеркнул он.«”С моей точки зрения, Давосский форум никогда не становился площадкой, где звучали какие-либо серьезные идеи, связанные с международным урегулированием или коренным изменением в глобальной политике. Давосский форум, по меткой оценке, это такое место, где миллиардеры рассказывают миллионерам о том, как надо правильно жить и управлять миром. Больше там ничего не происходит. <…> Все заканчивается какими-то экстравагантными сувенирами, рассказами о том, как после форума народ еще неделю гулял на альпийских курортах”, – отметил Кирилл Вышинский.

Взято отсюда.

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