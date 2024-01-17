“Продлить страдания”? О чем говорит резкое высказывание Макрона о России

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Запад не дать победить России в конфликте на Украине.

“Позволить России победить – значит подвергнуть себя риску того, что установленные правила международного порядка больше не будут соблюдаться”, – приводит его заявление газета Le Figaro.

Макрон также объявил, что Франция передаст Украине около 40 ракет SCALP, несколько сотен бомб и гаубицы Ceaser.

В эфире радио Sputnik политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин отметил, что Макрон своим заявлением призывает не к миру, а к эскалации конфликта.«

"Да, именно так. Попытка воплотить в жизнь призыв Макрона – это будет эскалация. И в этом Макрон прекрасно отдает себе отчет. Его реальная цель – побудить европейские государства тратить больше на войну, мобилизация всех на помощь Украине. Но это неправильная задача. Потому что поставки оружия из стран Запада на Украину не способны отменить будущую победу России. Это только продлевает агонию киевского режима и страдания жителей Украины", – сказал Алексей Зудин.

По мнению политолога, Европа по указке из США берет на себя помощь Киеву.«”Объясню появление такого рода призывов – ведь об этом не только Макрон говорит, но говорят в Британии, в Германии, совсем недавно – в Швеции. США готовятся к сокращению расходов на помощь Украине, поэтому они заинтересованы в том, чтобы заместить свои расходы европейской помощью. Призыв Макрона – это отклик на эту ситуацию”, – заключил Алексей Зудин.Прямой эфирФранция против победы России, но за гарантии безопасности для Киева12:04

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