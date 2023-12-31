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“Происходящее вызывает панику”. Экс-аналитик ЦРУ о настроениях в Киеве

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"Происходящее вызывает панику". Экс-аналитик ЦРУ о настроениях в Киеве

На Украине распространяются панические настроения из-за продолжающегося наступления российских войск, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.«

"Происходящее вызывает панику среди украинцев, потому что это похоже на то, как Россия летом 1944 года проводила операцию "Багратион" во время войны. <…> Тогда это выбило немцев из колеи", – сказал он в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

По словам бывшего аналитика, контрнаступление ВСУ захлебнулось, после чего российская армия начала продвижение. Он добавил, что россиянам “стабильно удается добиваться прогресса” в зоне СВО.«

"Иногда они (ВС России, – ред.) проходят несколько километров, в другие дни, может, полтора километра, но они идут вперед", резюмировал Джонсон.

Накануне радио Sputnik сообщало, что в Германии предупредили Украину о последствиях атаки ВС России.

Взято отсюда.

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