“Просьба поделиться”. Захарова ответила на слова Макрона о победе России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила президенту Франции Эммануэлю Макрону на слова о недопустимости победы России на Украине.

Дипломат процитировала в Telegram-канале французского лидера, заявившего, что “позволить России победить – значит подвергнуть себя риску того, что установленные правила международного порядка больше не будут соблюдаться”.«”Если Макрон располагает копией упомянутых “правил”, просьба поделиться. Что касается победы, то она от “позволения” Макрона или кого-либо еще не зависит – Россия сделает то, о чем заявила”, – написала Захарова.

Радио Sputnik ранее рассказало, когда и зачем Макрон поедет на Украину.

Взято отсюда.