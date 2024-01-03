Прошлый год продемонстрировал Украине невозможность победы над Россией, считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. «”Вы же не можете выиграть войну, это видно каждый день. Нынешняя власть в нынешних условиях победить (президента РФ Владимира) Путина не может, 2023 год это показал. И последние дни, декабрь 2023, и первые дни 2024 года показывают, что Украина беспомощна”, – сказал он в эфире своего видеоблога.

Соскин подчеркнул, что в Киеве у власти закрепились “болваны и недоумки” и не хотят ее отпускать, а из-за этого гибнут украинцы.

Радио Sputnik также писало, как в США оценили вероятные сроки завершения конфликта на Украине.

Взято отсюда.