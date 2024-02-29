Начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин помогал Украине разрабатывать атаки на российские корабли в Черном море, пишет британская газета The Times со ссылкой на украинский источник.

В статье также отмечается, что адмирал смог понять тактические детали наземных операций и увязать их с более широкой стратегической картиной.

В эфире радио Sputnik доцент департамента социологии Финансового университета при Правительстве РФ, военный эксперт, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян отметил, что британские военные были давно замечены на Украине.«”Участие британцев в подготовке украинских военных уже доказано, британские SBS (Special Boat Service – боевые пловцы, – ред.) присутствовали на тренировках боевых пловцов в очаковском 73-м морском центре специальных операций – учили их делать миноукладку, с ребризерами (дыхательными аппаратами, – ред.) ходить под водой на большой глубине. Также большое количество дальнобойных противокорабельных ракет Harpoon было поставлено не только Соединенными Штатами, но и Британией. Эти ракеты запускались из Одессы, Черноморска, других мест. Именно британцы строили ангары, которые потом использовались в качестве мастерских по производству летательных, подводных и надводных дронов, плюс к этому британцы передавали ВСУ подводные дроны Remus. Две британские службы – SBS и MI6 готовят специалистов ГУР МО Украины для осуществления террористических атак на Черноморский флот”, – перечислил военный эксперт.

По его словам, участие западных, в том числе британских военных в планировании наземных операций украинской армии привело к огромному количеству потерь среди личного состава ВСУ.«”Если они отправляют в атаку войска без поддержки авиации, это само по себе нонсенс… Они не то что не считаются с этими вооруженными силами, они просто едят попкорн и смотрят со стороны, какое будет огромное количество потерь”, – сказал Владимир Ераносян.

Взято отсюда.