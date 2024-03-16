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“Просто груда металла”. Герой России раскрыл подробности уничтожения Abrams

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"Просто груда металла". Герой России раскрыл подробности уничтожения Abrams

Командир расчета противотанкового комплекса “Корнет” отдельного соединения спецназа группировки Центр, Герой России с позывным “Кот” рассказал об уничтожении танка Abrams, который вел огонь из лесополосы недалеко от села Бердычи под Авдеевкой в ДНР.«

"Навелись на эту посадку и начали наблюдение за ней. После этого он начал движение на юг. Там посадка маленько уже пореже начиналась, и его тепловой сигнал пробивался через нее. Ну и принял решение, что нужно стрелять на опережение цели – как раз он подпадал в зону поражения. Произвели выстрел, попали по нему, он обездвижился – там трак у него отлетел, он разулся. И последующими выстрелами уже окончательно добили, чтобы просто груда металла была", – сказал "Кот" в интервью телеканалу "Звезда".

В сюжете уточняется, что танк был уничтожен ночью, его экипаж ликвидирован.

При этом российские бойцы не знали, что ведут огонь по тяжелой машине американского производства, информация об этом стала известна позднее.«

"Они ничем не отличаются от другой техники. Она красивая и красиво горит", – с иронией прокомментировал ситуацию "Кот".

Радио Sputnik ранее сообщило, что украинские хакеры опубликовали документы ВСУ о потерях “хваленых” Abrams’ов.

Взято отсюда.

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