Владимиру Зеленскому придется согласиться на политическое урегулирование конфликта с учетом тяжелого положения ВСУ на фронте, считает основатель и редактор издания Geopolitical Economy Report Бен Нортон.«

"У украинской армии просто заканчиваются необходимые ресурсы. В какой-то момент Украине просто придется прийти к политическому соглашению", – сказал эксперт в интервью Global Times.

По словам Нортона, сейчас для киевского режима складывается отчаянная ситуация, принимая во внимание “снарядный голод” и ограниченный мобилизационный потенциал на Украине.«

"Мы видели, что военные теперь пытаются оказать давление на украинских беженцев, живущих за границей, чтобы те вернулись для участия в боевых действиях", – пояснил Нортон.

При этом многие украинцы хотят переговоров и скорейшего прекращения конфликта, резюмировал эксперт.

Радио Sputnik рассказало, почему, по мнению экс-аналитика ЦРУ Филипа Джиральди, бегство подразделений ВСУ из Авдеевки является “хорошей новостью” для США.

Взято отсюда.