реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Против идеи Трампа и Минских соглашений. Зеленский сделал заявление

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Против идеи Трампа и Минских соглашений. Зеленский сделал заявление

Украинские власти не хотят заключать новых соглашений, подобных Минским, заявил Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News. «”Мы не хотим повторять Минские соглашения, но о другой части нашей территории. Мы не верим в новые замороженные конфликты”, – сказал глава киевского режима.

Зеленский подчеркнул, что речь идет о “безопасности” Украины. Кроме того, он не поддержал намерение экс-президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт вокруг Украины за 24-48 часов. «”Я не могу понять, как это возможно. Он (Трамп, – ред.) не сможет решить эту проблему, эту трагедию со мной”, – сказал Зеленский.

При этом глава киевского режима пригласил Трампа на Украину.

“Пусть приезжает, я ему объясню, он мне объяснит, может, у него есть идеи. Пусть приезжает и, я думаю, после этого он переменит свою позицию”, – отметил Зеленский.

Это не первое подобное предложение, с которым глава киевского режима обратился к бывшему американскому лидеру. Однако Трамп ранее игнорировал призывы Зеленского.

Радио Sputnik также писало, что глава киевского режима заявил о критическом преимуществе российских войск в зоне СВО.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм
97 жителей Алтайского края подали заявки на участие в туристическом конкурсе «Мастера гостеприимства»

97 жителей Алтайского края подали заявки на участие в туристическом конкурсе «Мастера гостеприимства»

Подведены итоги заявочной кампании четвертого сезона конкурса «Мастера гостеприимства» президентской…

Узнать больше
Завершилась 17-я акция «Материнское тепло солдату» в поддержку бойцов, участвующих в СВО

Завершилась 17-я акция «Материнское тепло солдату» в поддержку бойцов, участвующих в СВО

Она прошла под эгидой Алтайского регионального отделения Союза женщин России…

Узнать больше
В подразделениях Росгвардии прошли мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества

В подразделениях Росгвардии прошли мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества

Сотрудники и военнослужащие региональных подразделений Росгвардии приняли участие в торжественных…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp