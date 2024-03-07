Проверка “на слабо”. Депутат ГД об истребителях НАТО над Черным морем

Появление боевой авиации стран НАТО в небе над Черным морем является проверкой России “на слабо”, заявил депутат Госдумы от Республики Крым, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

В среду российский истребитель Су-30 был поднят в воздух с целью не допустить нарушения государственной границы РФ двумя британскими истребителями “Тайфун” и разведывательным самолетом RC-135.«”Появление “Тайфуна”, впервые сопровождающего разведывательный самолет США над Черным морем, – это вызов, проверка нас “на слабо”. Кооперация Запада в военной промышленности превратилась в кооперацию поддержки киевского режима”, – сказал Леонид Ивлев РИА Новости.

По его мнению, количество таких полетов будет расти, но российская авиация не допустит проникновения вражеских самолетов в воздушное пространство РФ.«”Наши летчики не допустят проникновения вражеской авиации в воздушное пространство России и, если надо, выполнят, без сомнения, боевой приказ на уничтожение врагов”, – выразил уверенность Леонид Ивлев.

Депутат напомнил, что примером для российских летчиков являются герои Великой Отечественной войны.«”Российские летчики, воспитанные на тактике воздушных боев героев, – русского Александра Покрышкина, украинца Ивана Кожедуба, крымского татарина Амет-Хан Султана, – верны своей присяге. Так было всегда, так будет и впредь”, – заявил Леонид Ивлев.

Ранее радио Sputnik писало, какая роль отводится авиации в сценариях возможных военных конфликтов будущего.

Взято отсюда.