Германии из-за политики канцлера ФРГ Олафа Шольца грозит война с Россией, считает немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком. «”Из-за Олафа Шольца Германия рискует быть втянутой в войну с Россией”, – написал он в соцсети Х, комментируя опубликованный ранее разговор немецких офицеров о возможной бомбардировке Керченского моста.

По словам Доткома, из аудиозаписи следует, что военные ФРГ действительно планировали атаку на Крымский мост, при этом стараясь остаться “незамеченными”.« “Психически больной”, – высказался предприниматель в адрес немецкого канцлера.

Главный редактор медиагруппы “Россия сегодня” и RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, обсуждавших возможность атаки на Крымский мост немецкими крылатыми ракетами Taurus.

Запись размещена в Telegram-канале журналиста. Также опубликована расшифровка беседы.

Ранее радио Sputnik писало, как в постпредстве России при ООН отреагировали на запись разговора немецких офицеров.

Взято отсюда.