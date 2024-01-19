Пучков (Гоблин): “прихлебатели” сделают то, что им скажет хозяин – США

США могут планировать прямое столкновение между НАТО и Россией, допустил в эфире радио Sputnik публицист, писатель Дмитрий Пучков.

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что население стран альянса должно готовиться к возможной войне с Россией.

“Мы должны подготовиться к конфликту с Россией… Нужно создать систему, которая позволит обучить больше людей на случай войны, вне зависимости от того, произойдет она или нет”, – приводит слова Бауэра The Telegraph.

Между тем, главком объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи сообщил, что альянс начнет на следующей неделе “крупнейшие за последние десятилетия” учения Steadfast Defender 2024.«”Только вчера они нам талдычили, что (НАТО –) это у них оборонительный блок, который, правда, непонятно зачем выдвигается к нашим границам – в пять волн подходил, – а сегодня, оказывается, уже неизбежна война. Кто бы мог подумать. А боевые действия на Украине, которые они спровоцировали – это как? А дальше, где вы еще хотите спровоцировать? В Прибалтике – и втащить туда Германию? По всей видимости, планы именно такие”, – сказал Пучков в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

По его словам, европейские страны уже входят в полосу экономического кризиса, который устроили для них США – и вполне могут стать участниками конфликта, который им устроят все те же американцы.«”Я не экономист, но я думаю, что в ходе кризиса они чувствуют очень серьезную угрозу самому своему существованию… А угроза заключаются в том, что они лишаются дешевых российских ресурсов, причем не по своей воле, а по американской. НАТО – это США в первую очередь, а остальные – так, прихлебатели. Ну, раз прихлебатели, то будут делать то, что им скажет хозяин”, – добавил публицист.

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Взято отсюда.