Пучков (Гоблин): раз в Китай лезть нельзя – США “распатронят” Европу

Назревающий экономический кризис Соединенные Штаты, судя по всему, решили преодолеть за счет Европы, и пока у них это прекрасно получается, считает публицист, писатель Дмитрий Пучков.«”У капитализма, как у любого общественного строя, бывают кризисы. В настоящий момент – такой кризис, который усугубляют Соединенные Штаты своим печатанием долларов. В США стало плохо, и чтобы там стало лучше, где-то должно стать хуже. Им бы, по идее, разграбить коммунистический Китай, но это невозможно, туда вынесены все производства, там бешеная торговля, лезть туда нельзя – тогда давайте распатроним Европу… Для начала сделаем так, чтобы европейский бизнес был вынужден бежать в США, а потом пусть и европейские деньги будут вынуждены бежать в США. А раздраконенная Европа – никому не нужна”, – сказал Пучков в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Вынудив страны Евросоюза почти полностью отказаться от российских энергоносителей, США подорвали конкурентоспособность энергоемкой европейской экономики, пояснил он.«”Вот взорвали предположительно американцы газопроводы (“Северный поток” и “Северный поток-2″), газ нужно брать где-то в других местах, а там он сильно дороже. А дальше это идет по цепочке: дорогой газ, дорогая электроэнергия, которая из него получается, и конечный дорогой продукт, который производят на любой фабрике. Неважно, что это – удобрения или Mercedes’ы, они будут дороже. А значит, конкурентоспособность будет утрачена… ваши товары никому не нужны”, – добавил публицист.

Программу Дмитрия Пучкова слушайте здесь. Пятница, вечер!Победы РФ в 2023-м, итоги “голой вечеринки”, надежды на Новый годВчера, 18:04Пятница, вечер!Хиты проката, провал года и прогнозы “дракона”Вчера, 19:04

Взято отсюда.