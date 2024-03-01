Пучков (Гоблин): в разговоре военных ФРГ о Taurus было интересное замечание

Страны НАТО уже поставляют на Украину крылатые ракеты, однако впервые стало известно, что натовские офицеры обсуждают возможность атаки такими ракетами на Крымский мост, отметил в эфире радио Sputnik публицист, писатель Дмитрий Пучков.

Главный редактор медиагруппы “Россия сегодня” и RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, обсуждавших возможность атаки на Крымский мост немецкими крылатыми ракетами Taurus.

Запись размещена в Telegram-канале журналиста. Также опубликована расшифровка беседы.«”Перво-наперво надо поздравить наших разведчиков с такой прекрасной работой – как можно было перехватить переговоры столь высокопоставленных чиновников. А дальше мы ничего нового для себя не открыли. Поставляют ли страны НАТО оружие на Украину? Поставляют. Танки Leopard, например, кто поставляет? Федеративная республика Германия и поставляет. Поставляют боеприпасы? Да, поставляют. Они скрывали, что поставляют ракеты? Никак нет. Просто здесь конкретный аспект обсуждается: что вот бы нанести удар по Крымскому мосту”, – сказал Дмитрий Пучков в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Из разговора немецких военных ясно, что они не верят в возможность уничтожения моста ракетами Taurus, продолжил он.«”Интересное замечание – что десяти ракет для этого не хватит, и даже двадцати ракет не хватит, получится просто дырка. А раз не хватит, встает другой вопрос: а как вы собираетесь ПВО преодолевать этими ракетами? Их сто, что ли, нужно запустить – 80 собьют, а двадцать прорвется?” – спросил публицист.

Великобритания и Франция ранее передали Украине крылатые ракеты Storm Shadow и ScalpEG воздушного базирования, они активно применяются ВСУ.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что Берлин не передаст Киеву ракеты Taurus, чтобы не стать участником конфликта.

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Взято отсюда.