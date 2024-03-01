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Пучков (Гоблин): в разговоре военных ФРГ о Taurus было интересное замечание

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Пучков (Гоблин): в разговоре военных ФРГ о Taurus было интересное замечание

Страны НАТО уже поставляют на Украину крылатые ракеты, однако впервые стало известно, что натовские офицеры обсуждают возможность атаки такими ракетами на Крымский мост, отметил в эфире радио Sputnik публицист, писатель Дмитрий Пучков.

Главный редактор медиагруппы “Россия сегодня” и RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, обсуждавших возможность атаки на Крымский мост немецкими крылатыми ракетами Taurus.

Запись размещена в Telegram-канале журналиста. Также опубликована расшифровка беседы.«”Перво-наперво надо поздравить наших разведчиков с такой прекрасной работой – как можно было перехватить переговоры столь высокопоставленных чиновников. А дальше мы ничего нового для себя не открыли. Поставляют ли страны НАТО оружие на Украину? Поставляют. Танки Leopard, например, кто поставляет? Федеративная республика Германия и поставляет. Поставляют боеприпасы? Да, поставляют. Они скрывали, что поставляют ракеты? Никак нет. Просто здесь конкретный аспект обсуждается: что вот бы нанести удар по Крымскому мосту”, – сказал Дмитрий Пучков в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Из разговора немецких военных ясно, что они не верят в возможность уничтожения моста ракетами Taurus, продолжил он.«”Интересное замечание – что десяти ракет для этого не хватит, и даже двадцати ракет не хватит, получится просто дырка. А раз не хватит, встает другой вопрос: а как вы собираетесь ПВО преодолевать этими ракетами? Их сто, что ли, нужно запустить – 80 собьют, а двадцать прорвется?” – спросил публицист.

Великобритания и Франция ранее передали Украине крылатые ракеты Storm Shadow и ScalpEG воздушного базирования, они активно применяются ВСУ.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что Берлин не передаст Киеву ракеты Taurus, чтобы не стать участником конфликта.

Программу Дмитрия Пучкова слушайте здесь. Пятница, вечер!Новая элита и послание Путина, будущее французов, провал ИвлеевойВчера, 18:04Пятница, вечер!Проблемы от вебкама, дети в соцсетях, безопасность Олимпиады в ПарижеВчера, 19:04

Взято отсюда.

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