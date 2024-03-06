реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Пугачева оскорбила Россию в ответ на слова Михайлова об уехавших артистах

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Пугачева оскорбила Россию в ответ на слова Михайлова об уехавших артистах

Певица Алла Пугачева на странице в соцсети Instagram* ответила на критику артиста Стаса Михайлова по поводу ее отъезда из России.«”Стасик Михайлов, что это с тобой? <…> Не собираются нормальные люди возвращаться туда (в Россию, – ред.), так что давай, шуруй, зарабатывай, пока можешь”, – сказала она.

Накануне певец раскритиковал артистов, уехавших за границу и “негативно высказывающихся о России”. По мнению Михайлова, все они “еще приползут на коленях” обратно.

В 2022 году Пугачева вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным** переехала в Израиль после того, как юморист публично осудил СВО.

Радио Sputnik сообщало, что Пугачева анонсировала выход новых песен к своему юбилею.

** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

Взято отсюда.

горняк22 телеграм

В Дагестане задержали мужчину, обокравшего прихожанина во время молитвы

Автомобиль полиции. Архивное фото Полицейские задержали жителя Дагестана, который украл…

Узнать больше

В Перми женщина разбила дверь автобуса, в который не успела зайти

Салон автобуса. Архивное фото Пассажирка в Перми не успела зайти…

Узнать больше

Артистку Искандер будут судить по делу о наркоторговле

Рамиля Искандер. Архивное фото Заслуженная артистка России Рамиля Искандер (Хисамова)…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp